ABD'li kadın eski eşinin idam cezasına karşı çıktı

2004'te çalıştıkları Chicago yakınlarındaki bir eğlence parkında tanışan Amber Kyzer ve Tim Jones, altı hafta sonra evlilik kararı aldı.

Dokuz yıl evli kalan çiftin, beş çocuğu oldu. Yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle boşanan çift, velayette de anlaştı. Çocukların velayeti, bilgisayar mühendisi olarak çalışan babaya verildi. Ancak bundan sonra olanlar oldu.

OĞLUNUN PRİZLE OYNADIĞINI GÖRÜP CİNNET GETİRDİ

28 Ağustos 2014'te altı yaşındaki oğlu Nathan'ın evde prizle oynadığını görünce sinirlenen Jones, cinnet getirdi ve oğlunu boğdu. Jones daha sonra diğer dört çocuğu 1 yaşındaki Elaine, 2 yaşındaki Gabriel, 7 yaşındaki Elias ve 8 yaşındaki Mera'yı da tek tek boğdu.

CESETLERİ ALABAMA'DA ATTI

Çocukların cesedini poşete koyan ve bu cesetleri 9 gün boyunca arabada tutan, onlarla birlikte gezen Jones, cesetleri Alabama'da bir yere attı. Mississippi'de bir trafik kontrolünde arabadan gelen kokulardan şüphelenen polis, Jones'u yakaladı.

"JONES ŞİZOFRENİ HASTASI"

Olay sonrası sorguya alınan baba, akıl sağlığının yerinde olmadığını, hatta şizofreni hastası olduğunu dile getirdi. Avukatlarına göre; Jones'un akıl sağlığı, karısının 'çocuk yaştaki komşusuna aşık olarak evi terk etmesiyle' bozuldu, alkol ve sentetik uyuşturucu almaya başladı.

"MERHAMET EDİN"

Dün görülen mahkemede ise Jones hakkında idam kararı çıktı. Karar sonrası söz hakkı eski eşi Kyzer'e verildi. Kyzer, "Çocuklarımın başına gelenleri biliyorum. Bir anne olarak, bana kalsa onun yüzünü parçalardım. İçimdeki anne böyle diyor. Bir anne ayı gibi… Ama kendi adıma değil, çocuklarım adına konuşuyorum. İdam edilmesini istemiyorum. Merhamet edin." şeklinde bir açıklama yaparak herkesi şaşırttı.