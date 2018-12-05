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ABD'li kadın sevgilisinin üzerine oturarak öldürdü

130 kilo ağırlığındaki 44 yaşındaki Windi Thomas, tartıştığı sevgilisinin üstüne oturarak ölmesine neden oldu.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 13:50..
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ABD'de yaşayan Windi Thomas sevgilisi Keeno Butler ile tartışmaya başladı. Sevgilisini önce bıçaklayan Thomas, daha sonra masanın ayağını alarak sevgilisine vurmaya başladı.

ABD'li kadın sevgilisinin üzerine oturarak öldürdü İZLE

"ERKEK ARKADAŞIMI ÖLDÜRDÜM"

Hırsını alamayan kadın, 54 kilo ağırlığındaki sevgilisinin üstüne oturdu. Thomas, ardından "Erkek arkadaşımı öldürdüm." diyerek polise teslim oldu.

ABD'li kadın sevgilisinin üzerine oturarak öldürdü

40 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Mahkemeye çıkartılan kadın, 3. derece cinayetten suçlu bulundu. Windi'nin bu kararın ardından 40 yıla yakın bir hapis cezası alması bekleniyor.

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