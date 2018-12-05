ABD'de yaşayan Windi Thomas sevgilisi Keeno Butler ile tartışmaya başladı. Sevgilisini önce bıçaklayan Thomas, daha sonra masanın ayağını alarak sevgilisine vurmaya başladı.
ABD'li kadın sevgilisinin üzerine oturarak öldürdü İZLE
"ERKEK ARKADAŞIMI ÖLDÜRDÜM"
Hırsını alamayan kadın, 54 kilo ağırlığındaki sevgilisinin üstüne oturdu. Thomas, ardından "Erkek arkadaşımı öldürdüm." diyerek polise teslim oldu.
40 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR
Mahkemeye çıkartılan kadın, 3. derece cinayetten suçlu bulundu. Windi'nin bu kararın ardından 40 yıla yakın bir hapis cezası alması bekleniyor.