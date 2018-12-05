ABD'li kadın sevgilisinin üzerine oturarak öldürdü

'Sarallar' olarak bilinen suç örgütünün alt grubuna düzenlenen operasyonda Ümit Saral ve Tufan Saral'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

İnternet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan Skype uygulamasına yeni bir özellik eklendi.

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı savunma sanayi başta olmak üzere sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım ve sağlık sektörlerindeki teknolojilerini kapsayacak.

Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Onur Sistemi uygulamasıyla sınavlara öğretmensiz ve gözetmensiz giriyor.

1 Merkez Bankası 2019 para ve kur politikasını açıkladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, spekülatif davranışlar sonucu sağlıksız fiyat oluşumlarının gerçekleştiğini duyurdu.

2 ABD eski başkanı Bush'un köpeği yas tuttu ABD'nin eski başkanı Baba Bush'un, hayatını kaybetmesine en çok köpeği Sully üzüldü. Köpeği, Bush'un cenazesini bir an bile yalnız bırakmazken, gözyaşlarına boğuldu.

3 Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı Gezi eylemlerinin ardından İngiltere'ye yerleşen Mehmet Ali Alabora hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

4 CHP'nin cezası onanan HDP'lilere üzüntüsü Meclis'te, Ketıl ve 2 HDP'li eski vekilin cezasının onandığı haberi, kardeş parti CHP'nin tepkisine neden oldu.

5 Albert Einstein'ın Tanrı mektubuna 2,9 milyon dolar Nobel Ödülü sahibi Alman fizikçi Albert Einstein'ın, inanç kavramını irdelediği ve Tanrı mektubu olarak adlandırılan 1,5 sayfalık mektubu, New York'taki müzayedede yaklaşık 2,9 milyon dolara satıldı.

6 Theresa May'e Brexit oylaması öncesi ilk darbe İngiltere'de Theresa May hükümeti, Brexit anlaşmasının Parlamento'da oylanması öncesinde kritik bir oylamayı kaybetti.