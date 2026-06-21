ABD'li kadından, Müslüman kadına ırkçı taciz: Ülkemden defolun

ABD'de Müslüman karşıtlığı ve ırkçı taciz olayları, özellikle Orta Doğu'daki gerilimlerin arttığı dönemlerde sıklıkla gündeme geliyor.

Bölgesel gelişmeler, bazı Batı ülkelerinde Müslüman topluluklara yönelik ayrımcı tutumları tetikliyor.

"ÜLKEMDEN DEFOLUN"

Bu kapsamda Teksas eyaletinde yaşanan bir olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Teksas'ta bir market alışverişi sırasında başörtülü bir Müslüman kadın, başka bir kadın tarafından ırkçı ve İslamofobik tacize uğradı.

Tacizci kadın, Müslüman kadına "Ülkemden defolun. İslam bir terör örgütüdür." şeklinde ifadeler kullandı.

"BURADA HOŞ KARŞILANMIYORSUNUZ"

İslam düşmanı ABD'li kadın, sözlerine şöyle devam etti:

"İslam bir din değil, terör örgütüdür. Bu konuda çok eğitimliyim. Bu ülkeden gitmelisin, hoş karşılanmıyorsun.

"BURASI HIRİSTİYAN BİR ÜLKE"

Burası müslüman bir ülke değil, Hıristiyan bir ülke. Gitmeniz gerekiyor. Burada istenmiyorsunuz. Geldiğiniz yere, kendi İslam ülkenize dönmeniz gerekiyor."

Kayda alınan o anlar sosyal medyada sert tepkiye neden oldu.