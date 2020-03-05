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ABD'li senatör Rubio: Türkiye'ye hava desteği verilmeli

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, NATO'nun Türkiye'ye hava desteği, istihbarat ve Suriyeli mültecilerle ilgilenen yardım kuruluşlarına finansal destek vermesi gerektiğini söyledi.

AA | 05.03.2020 - 02:19..
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Twitter'dan yaptığı açıklamada İdlib'deki durumun gün geçtikçe daha kötüye gittiğini belirten ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Rusya ve Esed rejimine, düzenlediği saldırılardan dolayı tepki gösterdi.

"NATO, TÜRKİYE'YE HAVA DESTEĞİ VERMELİ"

Rubio, açıklamasında, "Rusya, İdlib'deki Türk gözlem noktalarını çevreleyen Esed güçlerini geri çekmeli. NATO, Türkiye'ye hava desteği, istihbarat ve Suriyeli mültecilerle ilgilenen yardım kuruluşlarına finansal destek vermeli." ifadelerini kullandı.

ABD'li senatör Rubio: Türkiye'ye hava desteği verilmeli

Öte yandan, Amerikan Fox News kanalına bir makale yazan Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Brandon Boyle ile Cumhuriyetçi Adam Kinzinger de benzer bir çağrıda bulundu.

Temsilciler Meclisi üyeleri, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de düzenledikleri saldırılara son vermesini istedi.

GRAHAM, "UÇUŞA YASAK BÖLGE" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhuriyetçi Senatör Graham ise geçen hafta internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib’in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor." ifadesini kullanmıştı.

Graham, açıklamasında "Şu anda uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümden kurtarmak için İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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