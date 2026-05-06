ABD’li Senatör Sanders’tan Trump ve Netanyahu’ya tepki
ABD'li Senatör Bernie Sanders; İran, Lübnan ve Körfez ülkelerindeki can kayıplarına dikkati çekerek ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "bitmek bilmeyen savaşlar" yürütüyor olmalarıyla eleştirdi.
Tüm dünya ABD ve İsrail’e desteğini azaltırken, ABD içinde de önemli bir gelişme yaşandı.
Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD’yi ve İsrail’i eleştirerek İran ve Lübnan’da ölenlerin sayılarını paylaştı.
İRAN VE LÜBNAN’DA HAYATINI KAYBEDEN İNSANLARIN SAYISINI PAYLAŞTI
Yaptığı paylaşımda, İran’da 3 bin 375 kişinin öldüğünü, 26 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti.
Lübnan’da ise 2 bin 702 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 311 kişinin yaralandığını ifade eden Sanders, Körfez ülkelerinde 28 kişinin öldüğünü ve 289’dan fazla kişinin yaralandığını kaydetti.
''ARTIK YETER''
İsrail’de 26 kişinin öldüğünü ve 7 bin 791 kişinin yaralandığını aktaran Sanders, ABD’nin 13 askerinin yaşamını yitirdiğini ve 381 askerinin yaralandığını ifade etti.
Sanders, “Trump ve Netanyahu’nun bitmek bilmeyen savaşları, artık yeter.” değerlendirmesinde bulun