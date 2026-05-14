ABD’li yargıçtan tarihi karar: İsrail karşıtı avukata yaptırımları engelledi

Dünyanın İsrail’e tepkisi hızla yükseliyor.

İsrail’in en büyük müttefiki olarak bilinen Amerika’da, federal bir yargıçtan tarihi bir karar geldi.

ABD’de uzun zamandır Yahudi karşıtlığı ve İsrail’e karşı aşırıcılık söylemleriyle suçlanan, Batı Şeria ve Gazze konusunda BM özel raportörü olan İtalyan avukat Francesca Albanese, Trump’ın radarına girdi.

İSRAİL HAKKINDA SÖYLEMLERİ YÜZÜNDEN YAPTIRIM UYGULANDI

Albanese, geçen yıl Trump yönetimi tarafından, ABD ve İsrail’e karşı siyasi ve ekonomik savaş söylemleri iddiasıyla yaptırımlara tabi tutuldu.

KIZI VE EŞİ TRUMP YÖNETİMİNE DAVA AÇTI

Yaptırımlar nedeniyle ABD’ye girişi ve bankacılık işlemlerini yapması engellenen Albanese’nin ABD vatandaşı olan kızı ve eşi, şubat ayında Trump yönetimine dava açtı.

Dava sebebi olarak, ABD yaptırımlarının onu fiilen bankacılık hizmetlerinden mahrum bıraktığını ve günlük yaşamının ihtiyaçlarını karşılamasını neredeyse imkansız hale getirdiğini belirtti.

FEDERAL YARGIÇ YAPTIRIMLARI ENGELLEMEYİ SEÇTİ

Bir federal yargıç, Trump yönetiminin ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğini iddia ederek Albanese'ye yönelik ABD yaptırımlarını geçici olarak engelledi.

TRUMP YÖNETİMİ KISITLAMAYA ÇALIŞIYOR

Washington'daki ABD Bölge Yargıcı Richard Leon, Albanese'nin ABD dışında ikamet etmesinin ABD yasaları kapsamındaki haklarını zayıflatmadığını ve Trump yönetiminin Albanese'nin ifadelerini kısıtlamaya çalıştığını söyledi.

Albanese, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail ve Amerikan vatandaşlarına karşı savaş suçları davası açmasını tavsiye etmişti.