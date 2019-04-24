ABD'li yetkililerin ticaret müzakereleri sürecek

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ticaret müzakerelerine katılmak 30 Nisan'da Çin'e gidecek.

ÇİNLİ YETKİLİLER 8 MAYIS'TA ABD'YE GELECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, müzakerelerde Çin'i temsil eden üst düzey yetkili Liu He de 8 Mayıs'ta, Washington'u ziyaret edecek.

Dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin, aralarındaki ticaret savaşına bir son vermek için müzakere yürütüyorlar.

FİNANSAL PİYASALARDA DALGALANMA YAŞANDI

İki ülkenin, birbirlerinden ithal ürünlerden sırayla almaya başladıkları ek gümrük vergileri, milyarlarca dolar ek maliyet yarattığı gibi küresel tedarik zincirinde aksamalara ve finans piyasalarında dalgalanmaya yol açtı.

Açıklamada, "Gelecek haftaki müzakerelerin konuları arasında fikri mülkiyet, zorla teknoloji transferi, gümrük dışı ticaret bariyetleri, ziraat, hizmetler, satın almalar ve uygulama yer almaktadır." denildi.