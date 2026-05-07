ABD'liler benzine 24 milyar dolar fazla para ödedi

ABD’de pompa alev aldı...

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olmasına rağmen ABD, küresel enerji piyasasındaki türbülansın bedelini doğrudan tüketicinin cebinden ödemeye devam ediyor.

FİYATLAR YÜZDE 50 ARTTI

Savaş öncesi dönemle bugünkü tablo kıyaslandığında galon başına fiyatların tam yüzde 50 oranında artması, ABD hane halkı bütçesinde son yılların en büyük yapısal bozulmasına yol açtı.

Stratejik petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesi gibi kısa vadeli müdahalelerin etkisini yitirmesiyle oluşan bu yeni 'yüksek fiyat' dengesi, enflasyonla mücadelede katedilen mesafeyi de ciddi şekilde tehdit ediyor.

Bu tablo, enerji maliyetlerinin artık geçici bir dalgalanma değil, ekonominin geneline yayılan bir maliyet bariyeri olduğunu kanıtlıyor.

ABD'LİLER BENZİNE 24 MİLYAR DOLAR FAZLA PARA ÖDEDİ

Bunun neticesinde ise Amerika vatandaşları pompaya daha fazla ücret ödüyor.

ABD merkezli akaryakıt fiyat takibi sitesi GasBuddy'nin petrol analiz uzmanı Patrick DeHaan, İran savaşının ABD'deki akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisiyle Amerikalıların 1 Mart'tan bu yana bir önceki yıla göre benzine 23,9 milyar dolar daha fazla harcadığını açıkladı.

DeHaan, bu astronomik ek maliyetin saniyede 6,462 ve saatte 23,3 milyon dolara denk geldiğini belirtti.

Bu rakam tüm ülkenin 1,2 milyar saatlik kreş masrafına, bakanlıkların bütçelerinin toplamına ve ABD'nin savaş için harcadığı tüm maliyete denk geliyor.

GALON BAŞINA 4 DOLARI AŞTI

Dünya petrol arzının yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatlar, İran'ın tankerlere saldırması korkusuyla durma noktasına gelince, petrol fiyatları mart başlarında fırlamıştı.

Petrol fiyatları hızla yükselirken, ABD'de benzin fiyatları da yükselmiş ve martta 4 yıl sonra ilk kez galon başına ortalama 4 doları aşmıştı.

Fiyatlardaki rahatlama, nisan ortasında ABD'yle İran arasında imzalanan geçici barış anlaşmasıyla gelmişti. Kısa süre sonra yakıt fiyatları tekrar yükseldi ve mayıs başında 4,50 dolara yaklaştı.

HALKIN YÜZDE 55'İ ZOR DURUMDA

Amerika'nın benzin fiyatı krizi, zaten temel aylık giderlerini karşılamakta zorlanan halk için kötü bir zamana denk geliyor.

Finansal veri ve haber sitesi PYMNTS'in nisanda yaptığı ankete göre tüketicilerin yaklaşık yüzde 40'ı ay sonunu zor getiriyor.

Amerikalıların yaklaşık yüzde 55'i mali durumlarının kötüleştiğini söylerken bu durum, 2008 Büyük Durgunluğu ve pandemi sırasında tüketicilerin hissettiği endişe düzeyinin üzerinde.

Bu finansal kaygılarda muhtemelen yükselen benzin fiyatlarının da payı var. ABD enflasyonu ocak ve şubatta, bir yılın en düşük seviyesi olan yüzde 2,4'e düşmüştü.

Savaş, bu gerilemeyi tersine çevirdi ve enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle enflasyon martta yüzde 3,3'e çıktı. Benzin fiyatları martta yıllık bazda yüzde 21,2, genel enerji fiyatlarıysa yüzde 10,9 arttı.

HER DEPO DOLUMUNDA EK MALİYET 46,44 DOLAR

Amerika'nın en sevilen otomobili olan Ford F-150'nin sürücüleri için savaşın benzin fiyatları üzerindeki etkisi, geçen yıla kıyasla pazartesi itibarıyla her depo dolumunda 46,44 dolar ek maliyet anlamına geliyor.