ABD’nin 115 ülkede büyükelçisi bulunmuyor

ABD'de diplomatik kriz...

ABD merkezli Wall Street Journal’a göre ABD’nin dünya genelindeki 195 büyükelçiliğinin 115’inde hâlâ bir Amerikan büyükelçisi bulunmuyor.

ÖNEMLİ DİPLOMATİK HANDİKAP OLUŞTURUYOR

Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Kuveyt, Rusya ve Ukrayna gibi Washington’ın kritik diplomatik başlıklarda doğrudan muhatap olduğu ülkelerde büyükelçi bulunmamasının, ABD açısından 'önemli bir diplomatik handikap yarattığı' belirtiliyor.

Öte yandan ABD’nin, özellikle Çin ile rekabet halinde olduğu Afrika’da bulunan 51 ABD büyükelçiliğinden 37’sinde de büyükelçi bulunmuyor.

UZUN SÜREN SÜREÇLER

Haberde, Trump’ın büyükelçi seçiminde yavaş davrandığı ve Senato onay sürecinin de beklenenden uzun sürdüğü belirtiliyor.

ABD’de büyükelçiler, başkan tarafından aday gösteriliyor ve Senato tarafından onaylanıyor.

Maslahatgüzarlar ise bir büyükelçi atanıncaya kadar geçici olarak boş büyükelçilik görevlerini üstleniyor.