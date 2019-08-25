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ABD'nin Afganistan'daki önceliği barışmış

Türkiye'de görevdeyken yaptığı açıklamalarla tepki çeken ABD Büyükelçisi John Bass şimdi de Afganistan'da konuşuyor.

AA | 25.08.2019 - 10:03..
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ABD'nin Afganistan'daki önceliği barışmış

ABD'nin Kabil Büyükelçisi John Bass, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentine ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, tehditler ortadan kaldırılmadığı müddetçe Afganistan'dan çekilmeyeceğini belirtti.

Afganistan halkının barış istediğini ifade eden Bass, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin, Taliban'ın taahhütlerini uygulamasına bağlı olduğunu kaydetti.

"AFGANİSTAN'IN BARIŞI ÖNCELİĞİMİZ"

Bass, ''Afganistan'da yakında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi de görüşmeleri devam eden barış da önemlidir ancak ABD için barış konusu önceliklidir.'' diye konuştu.

Barış görüşmeleri konusunda ABD olarak Afgan hükümetiyle yakın temas içerisinde olduklarını dile getiren Bass, Taliban temsilcilerinin Afgan makamlarıyla doğrudan barış görüşmesi başlatması için ciddi çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Büyükelçi Bass, "Taliban ile barış görüşmelerinin tüm detaylarını Afgan hükümetiyle paylaştık." ifadelerini kullandı.

John Bass: İşbirliğimiz sonucu terör saldırısı olmuyor ARŞİV

DOKUZUNCU BARIŞ GÖRÜŞMESİ SÜRÜYOR

Öte yandan, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında 9. barış görüşmesi Katar'da devam ediyor.

Görüşmenin içeriğine dair taraflarca henüz bir açıklama yapılmazken, yerel basına göre taraflar birçok konuda uzlaştı.

BARIŞ SÜRECİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.

John Bass'ın Türkiye'ye veda konuşması haberi
ABD'nin Afganistan'daki önceliği barışmış

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