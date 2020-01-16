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ABD'nin en yaşlı çalışanı çalışmayı bıraktı

Indiana eyaletinde hiç yorulmadan çalışan Vollmer, 102 yaşına kadar hiç ara vermeden çalıştı.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 11:41..
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ABD’nin Indiana eyaletinde en yaşlı çalışan unvanına alan 102 yaşındaki Bob Vollmer, 1962’de başladığı Doğal Kaynaklar departmanındaki araştırmacılık işinden 6 Şubat’ta ayrılmayı planlıyor.

GEZEREK VERİ TOPLUYOR

İkinci Dünya Savaşı gazisi olan Vollmer, hâlâ eyalette seyahat ederek sahadan veri topluyor, departmanın yönettiği mülklerin sınır hattını kontrol ediyor. Ancak Vollmer, vücudunun sonunda kendisine ‘emekli olmanın zamanı geldi’ dediğini belirtiyor.

EMEKLİ OLMANIN ZAMANI GELDİ

Yerel televizyon kanalına konuşan Vollmer, “Sanırım vücudunuz ne zaman gitmek gerektiğini size söylüyor. Doktorlar bana hâlâ iyi durumda olmamın bir sebebi olduğunu anlattı. Ciğerlerim iyi” dedi. Vollmer, emekliliğini okuyarak, çiftçilik yaparak ve savaş zamanı görev yaptığı Güney Pasifik adalarını ziyaret ederek geçirmeyi planlıyor.

ABD'nin en yaşlı çalışanı çalışmayı bıraktı

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