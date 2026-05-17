ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Blinken'e Gazze tepkisi

Dünyada viral olan görüntü...

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ailesi ile birlikte halka açık bir etkinliğe katıldı.

Etkinlikte yaşanan diyalog ise sadece ABD'nin değil bütün dünyanın gündemine oturdu.

"ELLERİNİZDE YARIM MİLYON ÇOCUĞUN KANININ OLMASI NASIL BİR DUYGU"

Sosyal medyada yaygın şekilde paylaşılan videolarda Blinken'a, ABD'nin Virginia eyaletinde ailesiyle katıldığı halka açık etkinlikte bir aktivist tarafından "Gazze protestosu" yapıldığı görüldü.

Videolarda, Gazze'deki soykırıma atıfta bulunularak "Ellerinizde yarım milyon çocuğun kanı olması nasıl bir duygu?" diye sorulan Blinken'ın, yanında çocuklarının olduğunu bahane ederek cevaplamaması dikkati çekti.

"LÜTFEN, ÇOCUKLAR VAR"

Videolara göre, ortamın gerilmesi üzerine aktivist, Blinken'a kendisini taciz etmediğini sadece sakince soru sormaya çabaladığını söyleyerek "Sizler bu katliama karıştınız." ifadesini kullandı.

Eski Dışişleri Bakanı Blinken'ın, bu sözlere karşı "Lütfen, çocuklar var." dediği duyuldu.

"SADECE KENDİ ÇOCUKLARINIZI MI UMURSUYORSUNUZ"

Aktivist ise "Çocuklar mı? Sanki çocukları mı umursuyorsunuz? Yoksa sadece kendi çocuklarınızı mı? (Mesele) Sadece kendi çocuklarınız mı?" sorularını yöneltti.

Blinken'ın bu soruları da yanıtsız bıraktığı görüldü.

TANSİYON GİDEREK YÜKSELDİ

Aktivist, bunun üzerine "Çocuklarınız için üzülüyorum. Bir gün büyüyüp haberleri okuyacaklar." ifadelerini kullandı.

Blinken'ın eşinin bu esnada "Lütfen uzaklaşır mısınız?" talebine karşı aktivist, bulundukları yerin halka açık olduğunu hatırlatarak hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.

GAZZE KONUSUNDA EN SUÇLU İSİMLERDEN BİRİ

Antony Blinken, Ocak 2021 ila Ocak 2025'te ABD Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Blinken, görevdeyken de defalarca ABD'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımındaki rolü nedeniyle protesto edilmişti.