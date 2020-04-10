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ABD'nin First Lady'sinden maske takın uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump "Maske takmayacağım" açıklamasını yaparken, eşi Melania Trump ise koruyucu maskenin önemini vurguladı.

DHA |
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ABD'nin First Lady'sinden maske takın uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgının yaşanan bir dönemde maske takmak istemediğini açıklamıştı.

Trump'ın eşi ve First Lady Melania Trump ise, koruyucu maske giyilmesinin önemine ilişkin bir video paylaştı.

Melenia Trump, resmi Twitter hesabından paylaştığı videoda, market ve eczane gibi sosyal mesafeyi korumanın zor olduğu yerlerde koruyucu maske kullanılması gerektiğini söyledi.

SOSYAL MESAFE VE MASKE MESAJI

Melania Trump, diğer yandan, "Unutmayın, bunlar sosyal mesafenin yerine geçmez” mesajı verdi.

Melania Trump'ın mesajı şu şekilde:

"CDC (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) koronavirüsün yayılmasını araştırmaya devam ederken, insanların marketlerde ve eczanelerde olduğu gibi sosyal mesafenin korunmasının zor olabileceği kamusal ortamlarda kumaş yüz korumaları giymelerini tavsiye ediyor. Unutmayın! Bu, sosyal mesafenin öneminin yerine geçmez; hepimizi güvende tutmak için tavsiye edilen başka bir kılavuzdur."

MELANIA TRUMP MASKE TAKTI

First Lady ayrıca, sosyal medya hesabından maske giydiği bir görseli paylaştı.

ABD'nin First Lady'sinden maske takın uyarısı ViDEO

ABD'nin First Lady'sinden maske takın uyarısı

DONAL TRUMP: MASKE TAKMAM

ABD Başkanı Donal Trump, geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında, maske takmayacağını söylemişti.

Trump, "Ben şu an kendimi iyi hissediyorum ve maske takmak istemiyorum." diye konuşmuştu.

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