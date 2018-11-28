ABD’nin Mississippi eyaletinde vaaz veren bir rahip, Hz. İsa’nın dünyaya gelişini daha etkili bir şekilde anlatmak için vaaz kürsüsüne, hazırlanan bir platform sayesinde uçarak geldi.

"GERİ DÖNÜŞÜNE HAZIR MISINIZ"

Rahibin, sahneye indirilirken Hz. İsa’nın yeryüzüne gelişini tasvir edip "Kardeşlerim burada çok basit bir soru var, siz İsa’nın geri dönüşüne hazır mısınız? Amen" ifadeleri dikkat çekti. Rahip’in uçarak geldiği görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

ABD'nin gündemi: Uçan rahip VİDEO