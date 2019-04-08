ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek Suriye'de bir güvenli/tampon bölge oluşturma kararı almıştı.

Ancak daha sonra güvenli bölgede YPG/PKK'lı güçlere yer verileceğinin söylenmesi üzerine Türkiye'den sert tepki geldi.

Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağının ve terör mevzilerinin tamamen temizleneceğinin sinyallerini verdi.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ VAR"

ABD, bu kararlı duruşun ardından planda değişikliğe gitmek zorunda kaldı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, daha önce, "Türkiye sınırlarında kurulacak güvenli bölgeyle ilgili Türkiye ile çalışacağız. YPG bu işbirliğinin bir parçası olmayacak çünkü Türkiye'nin bu konuda YPG’nin PKK ile bağlantısı olduğuna dair endişeleri var. Bunu anlıyoruz ve Başkan Trump bunu Başkan Erdoğan’a açık bir şekilde iletti" ifadelerini kullanmıştı.

ASAYİŞTEN YENİ BİR GRUP SORUMLU OLACAK

ABD bu planı netleştirdi. Bölgede YPG'li teröristlerin yerine bölge halkının içinden oluşturulacak bir silahlı grubun güvenlik ve asayişten sorumlu hale getirilmesi planlanıyor.