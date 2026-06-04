ABD'nin ham petrol stokları 8 milyon varil geriledi
ABD Enerji Enformasyon İdaresi açıkladı: ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta 8 milyon varil azalarak 433 milyon 700 bin varile geriledi. Üretimdeki düşüş piyasaları derinden etkiliyor.
Üretim ve ulaşımın ham maddesi petrol üretimindeki düşüş tüm piyasaları doğrudan etkiliyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu aşamada ABD'nin ticari ham petrol stoklarının, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyon varil azaldığını bildirdi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8 milyon varil azalışla 433 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.
VERİ, PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÇOK ÜZERİNDE KALDI
Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 8 milyon varil azalarak 357 milyon 100 bin varil seviyesine düştü.
Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 400 bin varil artışla 215 milyon varil olarak kayıtlara geçti.
PETROL ÜRETİMİ AZALDI
ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 23-29 Mayıs haftasında 8 bin varil azalarak 13 milyon 707 bin varile düştü.
Öte yandan ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta, önceki haftaya göre günlük 1 milyon 186 bin varil artışla 6 milyon 397 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 434 bin varil yükselişle 5 milyon 874 bin varil oldu.
EIA'nın "Mayıs 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.