ABD'nin Hürmüz'de engellediği gemi sayısı 58'e yükseldi

United States Central Command tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İran’a karşı uygulanan deniz ablukasının kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “Bugün itibarıyla, CENTCOM güçleri 13 Nisan’dan bu yana İran limanlarına giriş veya çıkışlarını engellemek amacıyla 58 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdi ve 4 gemiyi de etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verildi.

ABLUKA BİRİNCİ AYINA YAKLAŞIYOR

ABD Donanması’nın, İran ile Pakistan’da gerçekleştirilen ilk müzakere sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 13 Nisan’da Hürmüz Boğazı çevresinde abluka uygulamasına başladığı belirtildi.