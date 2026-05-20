ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yangın sürüyor

ABD yine yanıyor.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında Kaliforniya eyaletinde yangın çıkmış, ormanlık alanda başlayan yangın, Los Angeles'ın Hollywood bölgesine kadar ilerlemişti.

Kaliforniya, bugün bir kez daha yanıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Rosa Adası'ndaki ulusal parkta çıkan yangında, 14 bin 600 dönümden fazla alan kül oldu.

YANGIN GEÇTİĞİMİZ HAFTA BAŞLADI

CBS News’ün haberine göre, itfaiye yetkilileri 15 Mayıs Cuma günü yerel saatle 16.20 civarında Santa Rosa Adası'ndaki Channel Adaları Ulusal Parkı'nda yangın çıktığını duyurdu.

14 BİN 600 DÖNÜM ALAN YANDI

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının, şimdiye kadar 14 bin 600 dönümden fazla alanı etkilediği belirtildi.

KONTROL ALTINA ALINAMADI

Yetkililer, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ve çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

ZENGİNLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKEN BİR ADA

Güney Kaliforniya açıklarında, Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalardan biri olan Santa Rosa Adası, bitki örtüsü, yaban hayatı ve arkeolojik zenginlikleriyle dikkati çekiyor.