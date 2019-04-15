ABD'nin Suriye'de YPG ikiyüzlülüğü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Ortak Yıllık Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

Jeffrey, "Türkiye ve ABD'nin geçmişte ve şu anda çok önemli bir jeostratejik ortaklığı var." ifadesini kullandı.

Suriye'deki krizin çok karmaşık olduğunu vurgulayan Jeffrey, ABD'nin Suriye'deki misyonuna ulaşması açısından Türkiye'nin önemine işaret etti.

Suriye'deki çeşitli konular üzerine Türkiye ile çalıştıklarını aktaran Jeffrey, "Türkiye, İran ve Rusya ile Astana grubunun bir üyesi ve Suriye nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Suriyeli muhaliflerin sesi oluyor. Bu durum Birleşmiş Milletlerin bu ülkedeki siyasi süreçle ilgili hedefleri açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK ÖNEMLİ GÜVENLİK ENDİŞELERİ VAR"

Jeffrey, "Türkiye ile henüz üzerinde tam anlaşamadığımız bir güvenli bölge üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin çok önemli güvenlik endişeleri var. ABD, Türkiye'nin bizim DEAŞ'a karşı birlikte savaştığımız insanlarla (YPG/PKK) ilgili endişelerini de anlıyor.

Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de DEAŞ'ın yenildiğini ve İdlib'deki krizin şimdilik önüne geçildiğini belirten Jeffrey, "BM aracılığıyla Suriye'deki siyasi süreci yeniden canlandırıyoruz." dedi.

ABD'DEN YENİ BİR ÜS

Jeffrey'in konferans konuşmasının olduğu gün Suriye kuzeyinde YPG'nin olduğu bölgelerde 25 askeri üssü olan ABD, iki sene önce DEAŞ'tan alınan Ayn İsa kasabasında yeni bir askeri hava üssü kurdu.

Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar 'Suriye'de DEAŞ ile mücadelemiz bitti, çekiliyoruz' açıklamaları yapsa da YPG'ye silah yardımı yapmayı kesmedi. Bugün Irak üzerinden Suriye'deki YPG birliklerine mühimmat yollayan ABD, yeni açtığı hava üssü ile de terör örgütüne destek sağlayacak.