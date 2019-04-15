taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8112
Euro
6.57505
Altın
1290.06
Borsa
95191.67
Gram Altın
241.067

ABD'nin Suriye'de YPG ikiyüzlülüğü

James Jeffrey'in 'Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz' açıklamasının ardından ABD, Suriye'de yeni bir askeri hava üssü kurdu.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 19:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Ortak Yıllık Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

Jeffrey, "Türkiye ve ABD'nin geçmişte ve şu anda çok önemli bir jeostratejik ortaklığı var." ifadesini kullandı.

Suriye'deki krizin çok karmaşık olduğunu vurgulayan Jeffrey, ABD'nin Suriye'deki misyonuna ulaşması açısından Türkiye'nin önemine işaret etti.

Suriye'deki çeşitli konular üzerine Türkiye ile çalıştıklarını aktaran Jeffrey, "Türkiye, İran ve Rusya ile Astana grubunun bir üyesi ve Suriye nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Suriyeli muhaliflerin sesi oluyor. Bu durum Birleşmiş Milletlerin bu ülkedeki siyasi süreçle ilgili hedefleri açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK ÖNEMLİ GÜVENLİK ENDİŞELERİ VAR"

Jeffrey, "Türkiye ile henüz üzerinde tam anlaşamadığımız bir güvenli bölge üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin çok önemli güvenlik endişeleri var. ABD, Türkiye'nin bizim DEAŞ'a karşı birlikte savaştığımız insanlarla (YPG/PKK) ilgili endişelerini de anlıyor.

Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de DEAŞ'ın yenildiğini ve İdlib'deki krizin şimdilik önüne geçildiğini belirten Jeffrey, "BM aracılığıyla Suriye'deki siyasi süreci yeniden canlandırıyoruz." dedi.

ABD'nin Suriye'de YPG ikiyüzlülüğü

ABD'DEN YENİ BİR ÜS

Jeffrey'in konferans konuşmasının olduğu gün Suriye kuzeyinde YPG'nin olduğu bölgelerde 25 askeri üssü olan ABD, iki sene önce DEAŞ'tan alınan Ayn İsa kasabasında yeni bir askeri hava üssü kurdu.

Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar 'Suriye'de DEAŞ ile mücadelemiz bitti, çekiliyoruz' açıklamaları yapsa da YPG'ye silah yardımı yapmayı kesmedi. Bugün Irak üzerinden Suriye'deki YPG birliklerine mühimmat yollayan ABD, yeni açtığı hava üssü ile de terör örgütüne destek sağlayacak.

Amerika, teröristlere yardıma ara vermiyor haberi
ABD'nin Suriye'de YPG ikiyüzlülüğü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

628
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

172
Binali Yıldırım: Oylar iç edildi

Binali Yıldırım: Oylar iç edildi

593
Binali Yıldırım: Seçimleri bu hale getiren rakip adaydır

Binali Yıldırım: Seçimleri bu hale getiren rakip adaydır

322
Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

163
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

453
İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a bin 200 lira aldı

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a bin 200 lira aldı

247
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir