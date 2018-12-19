ABD'nin Suudiler üzerinden yaydığı modern İslam algısı

Batı dünyası, Modern İslam kavramını gün yüzüne çıkartıyor. Özellikle Suudi Arabistan ve Veliaht Prens Selman üzerinden yapılan PR çalışmaları ile İslam'a, farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyor.

Durum böyle olunca ABD'de, bu konu hakkında ilginç olaylar yaşanıyor.

VICTORIA SECRET MAĞAZASINDAKİ ARAPLAR

Bu konuda yürütülen çalışmalara en güzel örnek, ABD'li fotoğrafçı George Steinmetz'ın çektiği bir kare oldu. National Geographic'in de sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, dünyanın ünlü iç giyim markalarından Victoria Secret'ın kapısında, üç Arap kadınının beklediği görülüyor.

Bu fotoğraf üzerinden oluşturulan algı ise oldukça dikkat çekici.

CUMA NAMAZINDAN SONRA

Fotoğrafın altında yer alan açıklama kısmında, Suudi kadınlara ithafen "Cuma namazı sırasında kapalı olan mağazanın açılışını bekleyiş." notu yer alıyor. Steinmetz ayrıca paylaşımının sonuna da #ModernIslam etiketini yazdı. Kullanıcıların bir kısmı bu fotoğraftan ötürü George Steinmetz'ı tebrik ederken, bir kısmı ise tepki gösterdi.



