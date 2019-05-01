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ABD'nin Venezuela'da darbe yapmak istemesinin nedeni

Petrol ve altın rezervlerine yüklü miktarda sahip olan Venezuela, ABD'nin hedefinde olmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 01.05.2019 - 14:36..
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ABD'nin, 23 Ocak'ta Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' ilan etmesiyle, ülke bir anda girdabın içinde kaldı. Son olarak dün bir darbe girişimi yaşandı. Ancak bu girişim de başarısız oldu.

Venezuela bu iç karışıklıkta ekonomisini büyük ölçüde kaybetti.

ÜLKEYİ KARIŞTIRAN ABD

ABD bu karışıklıkta başrol oynuyor. Bilindiği gibi ABD; ülkelerin zenginliklerine el koymak istediği zaman ilk önce ülkede iç karışıklık çıkararak yönetimini ele geçirmeye çalışıyor.

ABD'nin Venezuela'da darbe yapmak istemesinin nedeni

VENEZUELA PETROL VE ALTIN REZERVLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Venezuela'da yaklaşık 300 milyon varillik bir rezerv bulunuyor. Venezuela, sadece petrol zengini bir ülke değil, aynı zamanda altın rezervleriyle de öne çıkan bir ülke. ABD'nin bu zenginliklere el koymak istemesi ve bunun için bazı çalışmalar yapması ise hiç de şaşırtıcı bir durum değil.

ABD'nin Venezuela'da darbe yapmak istemesinin nedeni

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