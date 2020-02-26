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Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı Abdülhamid Han'ın tahtını yurt dışına çıkarılmaması şartıyla Mahmut Karakeçili, 100 bin liraya satın aldı.

Haber Merkezi | 26.02.2020 - 02:02..
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Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi de olan yazar ve antikacı Nilgün Şensoy koleksiyonunda bulunan Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı Abdülhamid Han'ın tahtını, İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda yurt dışına çıkarılmaması şartıyla 100 bin TL'ye satışa çıkardı.

"SATIŞ GAYEM TİCARİ AMAÇLI DEĞİL"

Ermeni ustalar Hapet ile Nezeren kardeşler tarafından yapılan Abdulhamid Han'ın tahtını Maxam Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Karakeçili satın aldı. Nilgün Şensoy, taht hakkında şunları söyledi; "Manevi değeri çok yüksek bir parçaydı ve aslında fiyatı da çok yüksek olmalıydı, fakat benim satış gayem ticari amaçlı değildi, evimi müze havasından biraz çıkarmak istiyordum, tabii ki bunu yaparken doğru adrese de gitmesini istiyordum."

Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı

"ATALARIMIZIN MİRASLARI BU TOPRAKLARDA KALMALI"

Mahmut Karakeçili ise konuyla ilgili olarak görüşlerini "Bu alım, benim için çok büyük manevi önem taşıyor. Abdülhamid Han'dan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne intikal etmiş bir yadigar. Atalarımızın mirasları, kesinlikle bu topraklarda kalmalı, bu konuda çok hassasım, yurt dışında bir Osmanlı eserinin satışa çıktığını görünce de o eseri almaya ve ülkeme kazandırmaya çalışıyorum. Bu taht da yurt dışına gitmemeliydi, ülkemiz bunun acısını çok çekti. Bu konudaki tavrı nedeniyle Sayın Nilgün Şensoy'u da tebrik ederim. Bundan sonra da bu tür alımlarım olacak" sözleriyle dile getirdi.

Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı

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