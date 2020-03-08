taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0876
Euro
6.8843
Altın
1674.19
Borsa
109600.53
Gram Altın
327.721
Bitcoin
55558.1

Abdülhamid'in saati rekor ücrete satıldı

İstanbul'da II. Abdülhamid'in 180 bin liraya satışa çıkarılan altın cep saati, 1 milyon 100 bin liraya alıcı buldu.

DHA | 08.03.2020 - 11:22..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Nişantaşı'ndaki bir galeride  "Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesi düzenlendi.

Müzayedede 300'ün üzerinde eser satışa çıkarıldı. Onlardan en dikkat çekeni ise II. Abdülhamid'in altın cep saatiydi.

REKOR FİYATA SATILDI

Saatin satışı günler önceden duyurulunca müzayedeye ilgi yoğun oldu.

II. Abdülhamid'in saati 180 bin lira açılış fiyatı ile satışa sunuldu. Saat rekor bir ücretle alıcı buldu.

II. Abdülhamid'in saatine rekor ücret -3

II. Abdülhamid'in altın cep saati, 1 milyon 100 bin liraya satıldı. Saati, Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız'ın aldığı öğrenildi.

ABDÜLHAMİD TUĞRASI VAR

Sultan II. Abdülhamid'e özel yapılmış cep saatinin markası Edward Prior...

Çalışır durumdaki 18 ayar altın damgalı saat, eski Türkçe rakamlı beyaz mineli kadranlı...Ön kapağının merkezinde, lacivert mine işçilikli "Sultan II. Abdülhamid" tuğrası bulunuyor.

Bordürleri ve arka kapak yüzeyi ince kalem işçiliğiyle yapılmış bitkisel motiflerle süslü olan saatin ağırlığı ise 146 gram.

II. Abdülhamid'in saatine rekor ücret -1

II. Abdülhamid'in saatine rekor ücret -2

II. Abdülhamid'in saatine rekor ücret -4

II. Abdülhamid'in saatine rekor ücret -5

II. Abdülhamid'in saatine rekor ücret -7

İlginizi Çekebilir
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kahvaltı tavsiyesi
Moskova'daki zirve öncesinde havayı yumuşatmak isteyen Rus lider, vazgeçemediği kahvaltı menüsünden bahsetti.
MSB, kadınlar gününü özel videoyla kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir video hazırladı.
TSK'dan Suriye sınırına obüs sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri, rejimin İdlib ateşkesini ihlal etme olasılığına karşı harekete geçti.
Türkiye bizi düşünmedi diyen Suriyeli sınırda bekliyor
Türkiye hakkında kullandığı ifadelerle tepkilere neden olan mülteci, Yunanistan polisi tarafından dövülüp geri gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye bizi düşünmedi diyen Suriyeli sınırda bekliyor
Türkiye bizi düşünmedi diyen Suriyeli sınırda bekliyor
493
Zelenskiy: Ukrayna delik deşik bir gemi gibi
Zelenskiy: Ukrayna delik deşik bir gemi gibi
53
Kıbrıs’ta sınır gerginliği
Kıbrıs’ta sınır gerginliği
72
Suudi Arabistan'da 20 prens için daha tutuklama kararı
Suudi Arabistan'da 20 prens için daha tutuklama kararı
147
Çin’den koronavirüsle mücadele eden Irak'a yardım
Çin’den koronavirüsle mücadele eden Irak'a yardım
56
İtalya'da 14 kent için karantina kararı
İtalya'da 14 kent için karantina kararı
22
Fenerbahçe, 6 haftadır kazanamıyor
Fenerbahçe, 6 haftadır kazanamıyor
58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir