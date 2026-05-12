Abdulkadir Uraloğlu: 2026'da boğazlardaki gemi hareketliliği 26 bin 214'e ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kılavuz Kaptanlar Haftası vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının dünya deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Uraloğlu ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda süregelen krizin de Türk boğazlarının önemini daha da artırdığını kaydetti.

"2026'DA GEMİ HAREKETLİLİĞİ 26 BİN 214'E ULAŞTI"

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında gerçekleşen kılavuzluk hizmeti verilerini de paylaşan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"2026 yılının ilk 4 ayında İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan 12 bin 565 geminin yüzde 63,3 ünü oluşturan 7 bin 949 gemiye kılavuzluk hizmeti verdik.

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan 13 bin 649 geminin ise yüzde 56,3’ü yani 7 bin 690 gemi kılavuz kaptanlarımız tarafından yönetildi.

Böylece 2026’nın ilk dört ayında boğazlardaki gemi hareketliliği 26 bin 214’e ulaşırken 15 bin 639 kılavuzluk hizmeti verildi."

BOĞAZLARI EN ÇOK GENEL KARGO GEMİLERİ KULLANDI

Bakan Uraloğlu, ocak-nisan döneminde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen gemi türlerine ilişkin de bilgi verdi.

Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Dört ayda hem İstanbul hem de Çanakkale boğazlarını en çok genel kargo gemileri kullandı. Bu dönemde, İstanbul Boğazı’ndan 4 bin 416, Çanakkale Boğazı’ndan ise 4 bin 77 genel kargo gemisi geçiş yaptı.



Söz konusu dönemde genel kargo gemilerini, tankerler takip etti. İstanbul Boğazı’ndan 2 bin 961, Çanakkale Boğazı’ndan 3 bin 175 tanker geçti.”