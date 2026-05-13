Abdulkadir Uraloğlu: 5G'ye ilk günden 21 milyon abone ulaştı

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu'nun (Global Symposium for Regulators GSR-26), açılış töreni Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde düzenlenen GSR-26 törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

"TEKNOLOJİ ARTIK KÜRESEL REKABETİ YENİDEN TANIMLIYOR"

Dijitalleşmeyi teknolojik bir dönüşümün yanı sıra küresel rekabet meselesi olarak gördüklerini belirten Bakan, "Teknoloji artık sadece iletişimi kolaylaştıran bir araç değil; ekonomiyi yönlendiren, toplumu dönüştüren, güvenlik anlayışını değiştiren ve küresel rekabeti yeniden tanımlayan stratejik bir güçtür.

Türkiye olarak dijitalleşmeyi teknolojik bir dönüşümün yanı sıra kalkınma, egemenlik ve küresel rekabet meselesi olarak görüyoruz. Bu anlayışla güçlü bir dijital ekosistem inşa etme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.

İnanıyoruz ki dijital çağın en güçlü ülkeleri, teknolojiyi sadece tüketenler değil, geliştirenler, yön verenler ve kuralların oluşumuna katkı sağlayanlar olacaktır. Türkiye'nin hedefi de bu sürecin aktif ve güçlü aktörlerinden biri olmaktır" açıklamasında bulundu.

"5G İLE İLK GÜNDEN 21 MİLYON ABONE BULUŞTU"

5G hizmetlerinin kademeli olarak Türkiye'nin her noktasına ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları söyledi:

“Dijital dönüşüm yolculuğumuzda önemli kilometre taşlarını geride bıraktık. 31 Mart 2026'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz ‘5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni' ile 5G'ye geçtik.



81 ilimizde kademeli olarak hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günden; yaklaşık 21 milyon abone, yani neredeyse ülkemizin nüfusunun 4'te biri bu teknolojiyle buluştu.



Aradan geçen yaklaşık 40 günlük sürede de yaklaşık 12,5 milyon yeni 5G abonesi daha bu teknoloji ile tanışarak yaklaşık 34 milyona yaklaştı. Bu rakam, gerçekten dikkat çekici ve gurur vericidir.”

"İKİ YIL İÇİNDE 5G'Yİ ÜLKENİN HER NOKTASINA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Çünkü bu durum, vatandaşlarımızın 5G teknolojisini olağanüstü hızlı ve yüksek bir oranda benimsediğini açıkça göstermektedir.

İki yıl içerisinde de 5G hizmetlerini kademeli olarak ülkemizin her noktasına eriştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"AVRUPA'DA EN ÇOK HANEYE FİBER ALTYAPISI ULAŞTIRAN İLK 3 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Türkiye'nin son 25 yılda önemli altyapı hamleleriyle dijital dönüşümde küresel öncü olma yolunda önemli adımlar attığını ifade eden Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

“2002 yılında genişbant internet abonemiz yoktu ve fiber optik kablo uzunluğumuz 81 bin kilometreydi. Bugün fiber optik ağ altyapımız 680 bin kilometreye, yani dünyanın çevresini 17 kez dolaşacak uzunluğa ulaştı.



Genişbant internet abone sayımız 98 milyona, mobil abone sayımız ise 100 milyona yaklaştı. Ayrıca, 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapısı ulaştıran ilk 3 ülke arasında yer almaktayız.”

"MOBİL ABONE SAYIMIZI 102 MİLYONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu yıl sonuna kadar fiber uzunluğumuzu 750 bin kilometreye, mobil abone sayımızı ise 102 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.

Tüm bunların yanında uydu teknolojileri de bizim için bir bağımsızlık ve sürdürülebilirlik meselesidir. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı geçtiğimiz yıl hizmete aldık.

Şimdi de TÜRKSAT 7A için kolları sıvadık; ihtiyaç analizleri ve fizibilite süreçlerini tamamladık, teknik şartname hazırlığı devam ediyor" diye konuştu.