Abdulkadir Uraloğlu aktardı: Nissibi Köprüsü ile 11 yılda 5,9 milyar liralık tasarruf sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Doğu'nun Boğaz Köprüsü' olarak anılan Nissibi Köprüsü'nün hizmete açılışının 11. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, vatandaşların hizmetine 21 Mayıs 2015 tarihinde sunulan köprünün Güneydoğu Anadolu kara yolu ulaşım ağı içerisinde en önemli geçiş noktalarından birini oluşturduğunu belirtti.

"SEYAHAT SÜRESİ FERİBOTA GÖRE 1.5 SAAT DAHA KISA SÜRÜYOR"

Uraloğlu, Atatürk Barajı'nın su tutmasıyla yıllarca feribot aracılığıyla sağlanan Adıyaman ile Diyarbakır arasındaki ulaşımın Nissibi Köprüsü'yle kesintisiz hale getirildiğini ifade etti.

Uraloğlu, Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan ulaşımını 40 kilometre kısaltan köprüyle seyahat süresinin feribota göre yaklaşık bir buçuk saat daha kısa sürdüğünü bildirdi.

"KÖPRÜ İLE 11 YILDA 5,9 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLADIK"

Uraloğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Nissibi Köprüsü'nü açıldığı günden bu yana 6,9 milyon araç kullanırken, 11 yıllık süreçte zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağladık.

"ZARARLI EGZOZ EMİSYONU 128 BİN TON AZALDI"

Çevreye zararlı egzoz emisyonu 128 bin ton azaldı.

Adıyaman ve Diyarbakır arasındaki en kısa kara yolu ulaşımını sağlayan Nissibi Köprüsü, gergin eğik kablo askılı olarak inşa edildi.

"KULE YÜKSEKLİĞİ 96 METREDİR"

Orta açıklığı 400 metre, kenar açıklıkları 105'er metre olmak üzere toplam 610 metre uzunluğundaki köprü, 24,5 metre genişliğinde ve 4 şeritli olup kule yüksekliği ise tam 96 metredir."