Abdulkadir Uraloğlu detayları açıkladı: Rize-Artvin Havalimanı 4 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve hizmete açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden bu yana bölgeye önemli katkı sağlayan Rize-Artvin Havalimanı’nın açılış yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu.

Uraloğlu, “Havalimanımız, çay bardağı temalı Hava Trafik Kontrol Kulesi, terminal binasındaki Çay Müzesi ve Karadeniz mimarisiyle sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin sembol yapılarından biridir.” ifadesini kullandı.

4 YILDA 4,2 MİLYON YOLCU

Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın Türkiye’nin deniz üzerine inşa edilen ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanı olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Sahip olduğu altyapı, ulaşım kabiliyeti ve mimari kimliği ile bölge insanına, turizme ve ticarete uzun yıllar hizmet edecek önemli bir proje olduğunu da ifade eden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Havalimanımız, açıldığı günden bu yana 4,2 milyon yolcuya hizmet vererek Rize ve Artvin’in toplam nüfusunun 8 katı kadar yolcu ağırladı.

2026 yılının ilk 4 ayında ise Rize-Artvin Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 392 bin 466’ya ulaştı.”

UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 29 ARTTI

Rize Pazar’da, 100 milyon ton deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste ve 7 uçak kapasiteli aprona sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, uçak trafiği hakkında da bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, “2026 yılının Ocak-Nisan döneminde havalimanımızda gerçekleşen toplam uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 2 bin 810’a ulaştı. Son 4 yılda ise 29 bini aşkın uçuşu başarıyla yönettik.” dedi.