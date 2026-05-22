Abdulkadir Uraloğlu: Esenboğa için metro ihalesi 30 Haziran'da

Ankara’ya büyük ulaşım projesi...

Türkiye’nin ulaşım ve altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da önemli bir ulaşım projesinin müjdesini verdi.

ESENBOĞA İÇİN İHALENİN TARİHİ BELLİ OLDU

Bakan Uraloğlu, YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı yapım ihalesinin tarihini açıkladı.

Uraloğlu, açıklamasında ihalenin, 30 Haziran tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, ihale sürecinin ardından yer teslimi yapılarak şantiye çalışmalarına başlanacağını belirtti.

"İHALE SONRASI ŞANTİYE KURULUM ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Uraloğlu, açıklamasında şu sözleri kullandı:

"YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’nın yapım ihalesini 30 Haziran’da gerçekleştiriyoruz. 36 kilometre uzunluğunda projelendirdiğimiz bu hatla; hızlı treni, şehir içi ulaşımı ve Esenboğa Havalimanı’nı birbirine bağlayarak vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız. İhale sürecinin ardından yer teslimini yaparak şantiye kurulum çalışmalarına başlayacağız."