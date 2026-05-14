Abdulkadir Uraloğlu: Etimesgut Havalimanı’nda çalışmalar yüzde 90’ın üzerinde tamamlandı

Türkiye’nin havacılık sektörü güçlenip büyümeye devam ediyor...

Son 20 yılda havalimanı sayısında belirgin bir artış yaşanırken, geçmişte inşa edilen havalimanlarının modernize edilmesine yönelik çalışmalar hız kesmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenileme, bakım ve yapım çalışmaları süren Ankara Etimesgut Havalimanı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

ÇALIŞMALAR YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE TAMAMLANDI

İncelemeler sırasında açıklama yapan Abdulkadir Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı’nda pist, apron, taksi yolu ve Devlet Konukevi başta olmak üzere birçok noktada çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini, çalışmaların yüzde 90’ın üzerinde tamamlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, havalimanında yapılan projeyle ilgili olarak, “Proje kapsamında mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyoruz. Pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz. Pistin aşınma tabakası imalatlarını tamamladık,” ifadelerini kullandı.

PARALEL TAKSİ YOLU İMALATINDA SONA GELİNDİ

Abdulkadir Uraloğlu, hem mevcut taksi yollarını yenilediklerini hem de yeni paralel ve bağlantı taksi yolları yaptıklarını belirterek, mevcut taksi yollarındaki kazı ve dolgu imalatlarının tamamlandığını, paralel taksi yolunun dolgu imalatlarında da sona yaklaştıklarını belirtti.

''600 BİN METREKARELİK KAPLAMALI İMALAT YAPILACAK''

Havalimanının apron kapasitesinde de belirgin bir artış yaşanacağına dikkat çeken Uraloğlu, “Toplamda 160 bin metrekarelik yeni apron imalatı çalışmalarımızda kaliteli beton ve aydınlatma direkleri imalatları tamamlanma aşamasına geldi. Pist, apron ve taksi yollarının tamamlanması ile birlikte toplamda 600 bin metrekarelik kaplamalı imalat yapılacak,” açıklamasında bulundu.

Etimesgut Havalimanı’nda yapımı devam eden 4 bin 800 metrekarelik Devlet Konukevi’nin ince imalat çalışmalarında sona geldiklerini belirten Uraloğlu, açık otopark alanlarının altyapı çalışmalarını da son hızla sürdürdüklerini söyledi.

ÇALIŞMALAR EŞ ZAMANLI DEVAM EDİYOR

Havalimanı çevresindeki ulaşım altyapısının da güçlendirildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, çevre güvenlik yolu, çevre güvenlik duvarı ve altyapı deplase çalışmalarının eş zamanlı olarak devam ettiğini paylaştı.

''BAĞLANTI YOLU ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı bağlantı yolu kapsamında çalışmalara Karayolları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam ettiklerini belirterek açıklamalarda bulundu:

Bakan Uraloğlu, “Toplam 12,5 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolun 6,5 kilometrelik kesimini bölünmüş yol, 6 kilometresini ise tek yol standardında projelendirdik.

Projenin bölünmüş yol kesiminde kalan 3 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu, Etimesgut Havalimanı’ndan Ayyıldız Yerleşkesi’ne ve şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak.” dedi.

''AY YILDIZ KÖPRÜSÜ’NÜ 140 METRE UZUNLUĞUNDA İNŞA EDİYORUZ''

Uraloğlu ayrıca proje kapsamında teknolojik bir köprüyü de hayata geçirdiklerini belirterek, “Ay Yıldız Köprüsü’nü 140 metre uzunluğunda, ekstradoz eğik askılı olarak inşa ediyoruz. Projede ayrıca 40 metrelik Ankara Bulvarı Altgeçidi’nde de çalışmalara devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.