Abdulkadir Uraloğlu: Hava yollarında bu yıl 270 milyon yolcuyu hedefliyoruz

Türkiye, hava ulaşımında küresel güç...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Esenboğa Havalimanı Kongre Merkezi'nde düzenlenen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürler Toplantısı'na katıldı.

Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılık serüveninin 1933 yılına uzandığını hatırlattı.

"HAVALİMANI SAYIMIZI BURADA BIRAKMAYACAĞIZ"

2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısını pasif durumdaki 16 havalimanını sil baştan yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek 58'e çıkardıklarını kaydeden Uraloğlu, "Her sene ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtık. Ve havalimanı sayımızı burada bırakmayacağız.

Yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız" diye konuştu.

"BUGÜN 133 ÜLKEDE 356 NOKTAYA UÇUYORUZ"

Yenilenen ve yeni inşa edilen havalimanları sayesinde uçakların iniş-kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarında da dikkate değer bir yükseliş olduğunu ifade eden Uraloğlu, "2002 yılında sivil havacılığa hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha ekleyerek bugün 241 bin 400 metreye yükselttik.

Yani bugün kara yoluyla Ankara Kızılay'dan Eskişehir merkeze ya da Çorum'a uzanan bir mesafeden bahsediyoruz. Havacılık alanındaki bu altyapı gücümüzü, diplomatik başarılarla da perçinliyoruz.

2003 yılında yalnızca 81 olan Hava Ulaştırma Anlaşması sayımızı bugün 175'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU YIL 270 MİLYON YOLCUYU HEDEFLİYORUZ"

Yolcu sayıları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, 2002'de toplam 34,5 milyon yolcu taşırken 2025'te 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarının altını çizdi.

Uraloğlu, "Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik. Bu yıl hedefimiz çok daha büyük; Türkiye genelinde 270 milyon yolcu, İstanbul Havalimanımızda ise 90 milyon yolcuyu aşmak" dedi.

"DÜNYANIN ANA DURAĞI OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEK"

Uraloğlu, önceki günlerde İstanbul Havalimanı’nda JETEX-İGA Genel Havacılık Terminal Binası'nın açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Bu stratejik yatırımla ülkemizin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da taçlandırdık. Bu terminalle 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılık merkezimiz İstanbul Havalimanı lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de dünyanın ana durağı olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, söz konusu terminal binasının, devlet başkanlarından uluslararası iş insanlarına, yatırımcılara, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerine kadar çok seçkin bir misafir kitlesine hizmet sunacağını dile getirdi.

"ETİMESGUT HAVALİMANI'NDA YENİLEME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Aynı vizyonla Ankara'nın da havacılık altyapısını güçlendirdiklerine dikkat çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Bildiğiniz üzere bu yılın başında Esenboğa Havalimanımızın 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pistini, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerini milletimizin hizmetine sunduk. Şu anda da Etimesgut Havalimanı'nda yenileme ve genişletme çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor.



Mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyor, pist genişliğini 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz. 160 bin metrekarelik yeni apron imalatımız, taksi yolları, Devlet Konukevi ve bağlantı yolları ile birlikte toplam 600 bin metrekarelik kaplamalı imalatı tamamlamak üzereyiz.



Etimesgut Havalimanı, hem askeri hem sivil kullanıma uygun modern yapısıyla, şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak yeni bağlantı yollarıyla Ankara ve Türkiye'nin havacılık kapasitesine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca NATO Zirvesi sonrasında Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi için eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapmaya devam edecektir.”