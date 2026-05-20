Abdulkadir Uraloğlu: Trabzon'un altyapısına 260 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde fahri doktora ünvanı tevdi törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, KTÜ'nün İstanbul ve Ankara dışında kurulan ilk üniversite olduğunu söyledi.

"DOKTOR ÜNVANINA LAYIK OLMAK İÇİN DAHA FAZLA GAYRET SARF EDECEĞİZ"

Üniversitenin sadece Trabzon'un değil, ülkenin marka değeri ve gurur abidesi haline geldiğini belirten Uraloğlu, güçlü akademik kadrosu, 30 bin öğrencisi ve 258 bini aşkın mezunu ile önemli üniversitelerden birisi olduğunu dile getirdi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti çatısı altında ideoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla bu yüce milletin gönlüne girerek 2002 yılından bu yana her girdiğimiz seçimden de birinci çıktığımızda da anladık ki asıl ödülü ve ünvanı halkımızın kalbindeki yerinde almışız.

Bundan sonra doktor ünvanı ile yükümüzü ağırlaştırdınız. Demek ki daha çok çalışacağız ve bu ünvana layık olmak için daha fazla gayret sarf edeceğiz."

"MALATYA'DA DEPREMDE ÇOK ŞÜKÜR BİR PROBLEM YOK"

Malatya'da bu sabah meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme değinen Uraloğlu, şunları söyledi:

"Malatya'da depremde çok şükür bir problem yok ama çok şiddetli hissettiler. Rabbim Malatya'mıza, ülkemize tekrarını yaşatmasın inşallah. Allahuteala beterinden saklasın."

"TRABZON, TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ YÜKSEKÖĞRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLDU"

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Bakan Uraloğlu'na, konuşmasının ardından üniversite senatosunun kararıyla verilen fahri doktora diplomasını sunarak akademik cübbesini giydirdi.

Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen kuruluş etkinlikleri programına da katılan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Trabzon'un güçlü üniversiteleriyle Karadeniz'in ve Türkiye'nin önemli bir yükseköğretim merkezi haline geldiğini belirtti.

"TRABZON'A 260 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK"

Uraloğlu, Trabzon Üniversitesi'nin kısa sürede 2 enstitü, 10 fakülte, 2 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, devlet konservatuarı ve araştırma merkezleriyle önemli bir eğitim yuvası haline geldiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, şu sözleri kullandı:

"Trabzon'umuzu başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere bölünmüş yollarla bütün Türkiye'ye bağladık. Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli’ni tamamlayarak İran ve tüm Orta Doğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını sağladık."

"AKYAZI-HAVALİMANI'NIN 1. ETABI'NIN İHALESİNİ YAKINDA SONLANDIRACAĞIZ"

Trabzon'a yapılan yatırımlara değinen Uraloğlu, hem şehri modern bir kent içi raylı sistemle donatacak hem de hızlı trenle tanıştıracak dev projelerin hayata geçtiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattı'nın Akyazı-Havalimanı arasındaki 16,2 kilometrelik 1. etabı için de ihale tekliflerimizi almıştık. İnşallah 2 Haziran'da ihaleyi sonuçlandıracağız."

"YENİ HAVALİMANIMIZIN YAKIN ZAMANDA YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Trabzon'a yapılacak yeni havalimanı projesine değinerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da son ziyaretlerinde verdiği müjde doğrultusunda 10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği yeni havalimanımızı mevcut pistin biraz daha kuzeyinde, denizde inşa ediyoruz. Yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimini gerçekleştirdik. Yakın zamanda temelini atıp yapım çalışmalarına başlıyoruz."