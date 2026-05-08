Abdulkadir Uraloğlu’ndan havacılık firmalarına müjde

SAHA 2026’da yeni müjdeler açıklanmaya devam ediyor...

Savunma sanayii alanında yeni bir doktrinin yazıldığı fuarda, havacılık sektörü adına önemli bir açıklama geldi.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" gerçekleştiriliyor.

Savunma, Uzay ve Havacılık Sanayiinde KOBİ'ler için Finansman Desteği İmza Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla yapıldı.

SAVUNMA SANAYİİ HAVACILIK HIZLI TREN PROJELERİ BİRBİRİNİ BESLİYOR

Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada girişimcileri desteklemenin çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve Sayın Bakanımız Kacır'ın başlatmış olduğu, uygun kredilerle sektörü destekleme girişimi noktasında, ben de kendilerini tebrik ediyorum.

Bu kapsamda savunma sanayisi, havacılık ve hızlı tren projeleri, birbirini besleyen ve tetikleyen sektörler." ifadelerini kullandı.

''TÜRKSAT İLGİLİ SEKTÖRLERE KREDİ VERECEK''

TÜRKSAT'ın 6A'yı yerli ve milli üreterek uzaya gönderdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl devreye aldıklarını anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:"Bu destekle, TÜRKSAT'ın uzay ve havacılıkla ilgili sektörlerinde belirlenen firmalara uygun şartlarda kredi verilecek.

''ALT SEKTÖRLERİ BESLEDİĞİNİZ ÖLÇÜDE UZAYA GİTME İMKANINIZ OLUR''

Bu, bizim için kıymetli. Alt sektörleri beslediğiniz ölçüde çok daha yukarıya, uzaya doğru gitme imkanınız olur.

''TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ''

Onun için çokça kıymetli buluyorum ve burada sağlanan desteklerin en iyi şekilde kullanılması ve sonucunun alınmasının da hep beraber takipçisi olacağız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde Türkiye'nin, Türksat 6A ile dünyada kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen ve üretebilen 11 ülkeden biri olduğuna dikkati çekti.

ASELSAN’IN 40 MİLYAR DOLARLIK DEĞERİ VAR.

Türksat 7A Projesi'nde de yine milli teknolojili müesseselerle el ve güç birliği yaparak bu yerli ve milli kabiliyeti daha ileri seviyelere taşıyacaklarına inandığını belirten Kacır, şöyle konuştu:

"Bugün, ASELSAN Türkiye'nin en değerli şirketi. 40 milyar dolara yakın bir şirket değeri var ASELSAN'ın. Savunma sanayisinde dünya ölçeğinde TUSAŞ, ROKETSAN, Baykar ve MKE gibi dev müesseselerimiz var ama savunma sanayisi sadece bu büyük müesseselerden ibaret değil.

ATILAN İMZALAR TÜRKİYE’Yİ İLERİ SEVİYEYE TAŞIYACAK

Bunların etrafında kümelenmiş 4 bine yakın KOBİ'den, teknoloji girişiminden, üniversitelerden, araştırma merkezlerinden, enstitülerden velhasıl adeta bir dağıtık sinir ağında ortak inovasyon ve üretim zekasına sahip kocaman bir ekosistemden bahsediyoruz."

Bu ekosistemi güçlendirmenin Türkiye'ye dünya çapında platformlar ve sistemler kazandırdığını dile getiren Kacır, atılan imzaların ve hayata geçirilecek projelerin Türkiye'yi çok daha ileri hedeflerine taşıyacağını söyledi.

PROGRAM GÜÇLENDİRİLMİŞ OLACAK

Kapasite geliştirme hedefli projeler yürüten KOBİ'lere kullandıkları kredilerde 20 milyon liraya kadar, 6 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli, 20 puan finansman desteği verdiklerinin altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"Bu programı savunma, havacılık ve uzay odağında bir özel pencereyle güçlendirmiş olacağız.

YENİ KREDİ TUTARI 30 MİLYON LİRA

Özellikle bu ana müesseselerin projelerini yürüten veya tedarikçisi olan KOBİ'lere öncelik vereceğiz ve bu program kapsamında destekleyeceğimiz KOBİ'lerimiz için kredi tutarını 20 milyon liradan 30 milyon liraya çıkaracağız."