Abdülkerim Bardakcı: Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımız

Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle birlikte Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaştı.

"TARİH YAZACAKTIK, ÇOK ŞÜKÜR BİZE NASİP OLDU"

Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakcı, 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Hislerini anlatan Abdülkerim, "Bizim için çok önemliydi. Tarih yazacaktık, çok şükür bize nasip oldu." dedi.

Abdülkerim, "Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun." sözleriyle konuşmasını noktaladı.