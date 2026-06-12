Abdülkerim Bardakcı'dan Dünya Kupası öncesi mesaj: Bismillahirrahmanirrahim

A Milli Futbol Takımı'nın, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki macerası başlıyor.

Milliler, D Grubu ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, bu maçın ardından 20 Haziran Cumartesi günü San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu'nda Paraguay ile, grubun son müsabakasında da 26 Haziran Cuma günü ABD ile Los Angeles Stadyumu'nda mücadele edecek.

ABDÜLKERİM'DEN PAYLAŞIM

A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Milli futbolcu, üzerinde Türkiye forması bulunan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına "Bismillahirrahmanirrahim" notunu ekleyen Bardakcı'nın gönderisi, kısa sürede ilgi gördü.

Milli futbolcunun paylaşımı, Dünya Kupası öncesinde taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.