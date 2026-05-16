Abdullah Avcı: Fenerbahçe'nin hocası olmak çok istemiştim

Son olarak Trabzonspor'da görev alan teknik direktör Abdullah Avcı, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Uzun süredir takım çalıştıramayan 62 yaşındaki teknik adam, gündem ve kariyeri ile ilgili Lig Radyo'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SICAK İLETİŞİM YAPAMADIM"

Avcı, özellikle kamuoyunda oluşan algılar nedeniyle zaman zaman geri planda kaldığını ifade ederek, en büyük hatasının "Sıcak iletişim kuramamak" olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı, Beşiktaş dönemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yaşanan süreçlerin kendisini yıprattığını belirterek, "Benim bir tek hatam oldu, o da sıcak iletişim yapamadım. Beşiktaş süreci, yaşananlar karşısında konuşmak istemediğim için süreç beni dışarıda bıraktı. Beşiktaş'ta hocalık yaparken, duygusu yoğun olan bir süreç geçirdim. Orada çok önemli deneyimler yaşadım." dedi.

"SOSYAL MEDYA BENİM HAYATIMI ETKİLEDİ"

Tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medyanın kariyerindeki bazı kritik dönemeçleri doğrudan etkilediğini söyledi.

Avcı; Fenerbahçe teknik direktörlüğü ihtimali, A Milli Takım süreci ve Trabzonspor’daki ikinci ayrılığı sırasında sosyal medyanın belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Deneyimli teknik adam, "Sosyal medya benim hayatımı 3 kere ciddi şekilde etkiledi. İlk olarak Fenerbahçe teknik direktörlüğü sonra milli takım süreci ardından ise Trabzonspor'dan 2. dönem ayrılışım. Fenerbahçe sürecinde konuşma bile yokken yaşananları hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN HOCASI OLMAK ÇOK İSTEMİŞTİM"

Özellikle Fenerbahçe ile ilgili süreçte henüz resmi bir görüşme dahi yapılmadan yoğun bir gündem oluştuğunu belirten Avcı, yaşananların kariyerinde önemli bir kırılma yarattığını söyledi.

Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun ardından Fenerbahçe’den teklif aldığını açıklayan Avcı, sarı-lacivertli kulübü çalıştırmayı çok istediğini dile getirdi.

Avcı, "Trabzonspor gibi büyük bir yerde yaşadığım şampiyonluktan sonra Fenerbahçe beni istediğinde ben Fenerbahçe'nin hocası olmak çok istemiştim. Yapabileceğime çok inanıyordum. Dediğim gibi sosyal medyadan gerçekleşmedi. Bu benim için bir hayal kırıklığıdır. Gerçekleşmedi ve hayata başka bir şekilde devam ettim." ifadelerine yer verdi.