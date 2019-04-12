Abdullah Gül, 31 Mart seçimleriyle ilgili konuştu

31 Mart seçimlerinden önce parti kuracağı iddiaları gündemde üst sıralarda yer alan Abdullah Gül, seçimlerden sonra sessizliğini bozarak ilk defa konuştu.

11. Cumhurbaşkanı Gül, hem parti kuracağı iddiaları hemde İstanbul'da kesinleşmeyen yerel seçimlerle ilgili ODATV'den Ayşe Baykal'a görüşlerini bildirdi.

YENİ PARTİ KURMA İDDİALARI

Söyleşiyi yapan Ayşe Baykal, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinden önce yeni parti kuracağı haberleriyle ilgili Abdullah Gül'le görüşmesini şöyle aktardı: "Abdullah Bey’in ofisine gittiğim taksi şoförü “Abla selamımı söyler misin? Artık kursun şu partiyi...” deyince elçiye zeval olmaz babından taksicinin mesajını iletip; bir cevap alabilir miyim, diye şansımı denedim ama ser verip sır vermedi. Bu konuya girmedi."

İSTANBUL SEÇİMLERİ

Geçersiz oyların sayımının sürdüğü İstanbul'la ilgili ise Baykal, Abdullah Gül'ün görüşlerini şu cümlelerle anlattı: "Kendisine İstanbul’daki seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiğini sordum. Gelinen noktanın çok üzücü olduğunu; vaktiyle bize yapılan yanlışları, bizim güçlü olunca başkalarına yapmamamız gerektiğini anlattı. Türkiye’nin demokrasi gücünün büyük olduğuna inandığını söyledi."