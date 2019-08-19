Abdullah Gül kayyum atamasını doğru bulmadı

İçişleri Bakanlığınca HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırılırken; yerlerine illlerin valileri belediye başkan vekili ünvanıyla kayyum olarak görevlendirildi.

Sabah saatlerinde yaşanan bu gelişme ilerleyen günlerde de sıkça konuşulacağa benziyor.

"BU ŞEKİLDE..."

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kişisel Twitter sayfasından kısa bir değerlendirmede bulundu.

Gül: "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır." ifadelerini kullandı.