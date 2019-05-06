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Abdullah Gül, Mahmut Övür'ün yazısını yalanladı

Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu ile özel bir teknede görüştüğü iddiasının kötü niyetli ve saygısızca olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 11:46..
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Abdullah Gül, Mahmut Övür'ün yazısını yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İstanbul'da özel bir yatta görüştüğü iddia edildi.

İddianın sahibi Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'dü.

ABDULLAH GÜL'ÜN ATADIĞI İSİMLER

Övür; görüşmenin YSK'nın İstanbul hakkında vereceği karardan hemen önce olduğuna dikkat çekerek, YSK'da 6'ya 5 şeklinde bir denge olduğunu yazdı.

Mahmut Övür'ün, YSK'daki isimlerin Abdullah Gül döneminde atandığını hatırlattığı yazıya ilişkin 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden açıklama geldi.

"KÖTÜ NİYETLİ VE SAYGISIZCADIR"

Abdullah Gül tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Sabah Gazetesi'nde Mahmut Övür’ün 11.Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamuoyunun bilgisine." denidi.

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