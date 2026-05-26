Abdullah Güler: Af gelmeyecek, asla öyle bir düşüncemiz yok

Siyasetin gündemi yoğun...

CHP Kurultayına verilen mutlak butlan kararının yankıları sürüyor.

Öte yandan her zaman olduğu gibi başka konularda gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Bunlardan biri de bazı parti grupları tarafından talep edilen genel af konusu.

Sivas'ta bir restoranda düzenlenen "Basın ve Medya Buluşması İstişare Toplantısı"nda konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konu hakkında önemli mesajlar verdi.

"KAMU VİCDANI AÇISINDAN HAK ETTİĞİ CEZAYA ÇARPTIRILMASI GEREKİR"

Bu konuda yanlış bir bakış açısını olduğunu vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

“Bir hukukçu olarak dünyadaki en önemli kaide, kuralın kalıcı halde olması gerektiğine inanan bir kişiyim.



Dolayısıyla toplumu, bireyi, aileyi korumanın yolu da herhangi bir kişi hakkında eylem olduğunda bunun adli yargılamasının yapılarak toplumun meşruiyeti açısından, kamu vicdanı açısından hak ettiği cezaya çarptırılması ve infaz edilmesi gerekir.”

"BİZİM BİR DAHA BU SUÇUN İŞLENMEMESİNE ÇALIŞMAMIZ GEREK"

Suçluların rehabilitasyon süreçlerine dikkat çeken Güler, "Biz affı değil, bizim insanların pişmanlıkla beraber sağlık sebepleri varsa tedavi edilmesi, psikolojik destekle beraber bir daha suç işlemeyeceğine dair bir kanaat oluşturulması ve koşullu salıverme şartlarının yerine getirilmesi, buna çalışmamız gerekir." dedi.

"AF GELMEYECEK, BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Son olarak toplumun bazı kesimlerinden gelen genel af çağrılarına yanıt veren Güler, şunları kaydetti:

“Af gelmeyecek, asla öyle bir düşüncemiz yok ama koşullu salıverme şartlarında, infazın, infaz kanununun daha sade, daha adil, daha eşitlikçi, suç ayrımı olmaksızın koşullu salıverme şartları içerisinde her türlü mahkumiyet halinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi yönünde bir çalışmayı biz önemseriz.”