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Abdullah Gül'ün eski başyaveri hakkında karar çıktı

Cumhurbaşkanlığı eski başyaveri Bekir Furkan Özdaban, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası aldı.

İHA | 17.01.2020 - 13:27..
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Abdullah Gül'ün eski başyaveri hakkında karar çıktı

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından gözaltına alınan isimlerden biri de Abdullah Gül döneminde Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban oldu.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Özdaban’ın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı.

SUÇLAMALARI İNKAR ETTİ, BERAATİNİ İSTEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen Özdaban, “Benim Cumhurbaşkanı Yaveri olarak görev yapmamdan sonra benimle aynı dönemde görevde bulunan şahıslar yine merkezde bulunan iyi pozisyonlarda değerlendirilmiş ise de ben Kıbrıs’a atandım. FETÖ ile bir yakınlığım olsaydı çok daha iyi göreve atanırdım” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunduğunu anlatan Özdaban, “Kullanmadığım halde kullandığım iddia edilen operasyonel hatta ilişkin veriler nedeniyle tutukluyum. Hiçbir terör örgütüyle irtibatım, iltisakım yoktur. Mesleğim boyunca terör örgütleriyle mücadele ettim. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Heyetin vicdanına sığınarak beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

Abdullah Gül'ün eski başyaveri hakkında karar çıktı

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN 10 YIL HAPİS CEZASI

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özdaban’ı “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bekir Furkan Özdaban, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı.

Abdullah Gül'ün eski başyaveri hakkında karar çıktı

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