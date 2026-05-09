Süper Lig'de 33. haftada Galatasaray resitali yaşandı.

Antalyaspor'u sahasında 4-2 yenen sarı-kırmızılılar şampiyon oldu.

"BU DUYGU ANLATILMAZ"

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukcu, üst üste dört toplamda ise 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Kavukcu, "Bu duygu anlatılmaz. Şu anda da konuşmak istemiyorum. Taraftarımıza armağan ediyoruz." dedi.

Kavukcu, "Çok mücadele ettik, savaştık. Allah'a şükürler olsun, anlatamıyorum kelimelerle. Bugün şampiyon olduk." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.