Abdullah Kavukcu'dan Arsenal sözleri: Onlar bile şaşırdı..

Antalyaspor galibiyetiyle üst üste dördüncü şampiyonluğunu tescilleyen Galatasaray’da kutlamalar sürüyor.

Sarı-kırmızılıların Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı ekibin dünya çapındaki yıldızı Victor Osimhen’in geleceği ve kulübün mali durumuyla ilgili A Spor ekranlarına konuştu.

Nijeryalı golcünün piyasa değerine ve transfer sürecine değinen Kavukcu, kulübün ekonomik gücünü vurgulayan sözler sarf etti.

"OSIMHEN'İN 75 MİLYON EUROSUNU ÖDEDİK"

Osimhen’in değerinin 150 milyon euro olup olmadığı yönündeki soruya, "150 milyon euroya verir misin, ben Abdullah Kavukcu olarak vermem ama başkanımızın karar vereceği bir olay. Onu verdiğiniz zaman, onun yerine koyacağınız oyuncuyu da bulmanız gerekiyor. Çok önemli. Biz geçen sene ocak ayında başlamıştık görüşmelere. Çok gizli bir şekilde başlamıştık. Sonra oturduk, Osimhen'le anlaştık. Hayaldi, gerçekleştirdik. Parasını ödedik. Biz böyle bir kulübüz. Osimhen'in 75 milyon eurosunu ödedik." yanıtını verdi.

"ARSENAL SPORTİF DİREKTÖRÜ BİLE ŞAŞIRDI BU PARALARI ÖDEMEMİZE"

Avrupa kulüplerinin şaşkınlığına da dikkat çeken Kavukcu, "Geçen Arsenal Sportif Direktörü geldi ve o bile şaşırdı bizim bu paraları ödememize. Onların bütçesi 800 milyon euro. Bizim de bu sene 500 milyon euro bütçe olacak." dedi.