Abdullah Özdemir'den İstanbul'un Fethi ve bayramlaşma programına davet

İslam alemi Kurban Bayramı ile kavuştu..

Bu yıl Kurban Bayramı'nın İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yıl dönümüne denk gelmesiyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, ortak bir program düzenledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulluları 29 Mayıs Cuma günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe davet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağlayacağını belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli İstanbullular, kıymetli kardeşlerim;



Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde hissedildiği mübarek Kurban Bayramı’na kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz.



Asırlardır merhametin, kardeşliğin ve medeniyetin merkezi olan İstanbul’umuzda yaşayan her bir hemşehrimizin bayramını gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini diliyorum.



Gazze’den Doğu Türkistan’a kadar gönlü mahzun tüm kardeşlerimizin dualarımızda olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, mazlumların yanında duran güçlü bir vicdan olmaya devam etmektedir.”

"PROGRAMIMIZA SİZLERİ AİLELERİNİZLE BİRLİKTE DAVET EDİYOR, HAYIRLI BAYRAMLAR DİLİYORUM"

“Kıymetli İstanbullular



Bu yıl Kurban Bayramı’nın manevi iklimini, İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü Yıl dönümü heyecanıyla birlikte yaşıyoruz. 29 Mayıs Cuma günü, Cuma namazının ardından İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü ve bayramlaşma programımız vesilesiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi’nin bahçesinde gerçekleştirileceğimiz İstanbul’un Fethi’nden Gönüllerin Fethine bayramlaşma ve fetih kutlama programımıza sizleri ailelerinizle birlikte davet ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum.”