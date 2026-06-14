ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü
ABD ordusuna ait F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında Washington yakınlarında düştü. Kazada pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak uçağı terk etmeyi başardı.
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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, California'daki Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu üssünde konuşlu F/A-18 Super Hornet savaş uçağı, rutin eğitim görevi sırasında Washington yakınlarındaki ormanlık bir bölgeye düştü.
PİLOT KENDİNİ FIRLATARAK KURTULDU
Kaza anında fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrılan pilotun sağ olarak kurtarıldığı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Uçağın düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevlere müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Pentagon, kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla kapsamlı inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi