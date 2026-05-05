A.B.İ. dizisi yayın akışından çıkarıldı: İşte sebebi
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nu buluşturan ATV’nin iddialı yapımı A.B.İ., bu akşamki yayın akışından son anda çıkarıldı. Peki, A.B.İ. yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar…
ATV ekranlarının fenomen yapımı A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), salı akşamlarının reyting zirvesindeki yerini koruyor.
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizinin sıkı takipçileri, sürpriz bir tabloyla karşılaştı.
Hancıoğlu ailesinin gizem dolu dünyasını konu alan yapımın yayın akışından çıkarılması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
İzleyiciler, “A.B.İ. dizisi neden yok?" ve "Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.
A.B.İ. DİZİSİ NEDEN YOK?
Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi A.B.İ., bu hafta Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmaları nedeniyle yayın akışından çıkarıldı..
Maç yayını sebebiyle zorunlu bir ara veren dizi, izleyicilerini bir hafta boyunca merak içerisinde bırakacak.
Dizinin yeni bölümü 12 Mayıs Salı günü ATV ekranlarındaki yerini alacak.