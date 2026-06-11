A.B.İ dizisinden ayrılmıştı: Hastalığı ortaya çıktı

Ekranların duayen ismi Tarık Papuççuoğlu, setlerin bitmesiyle birlikte gizlice büyük bir operasyon geçirdi.

Son olarak atv’nin "A.B.İ." dizisinde Tahir Hancıoğlu olarak izlediğimiz 77 yaşındaki usta aktörün, nisan ayından beri kalbindeki ciddi bir rahatsızlıkla mücadele ettiği ortaya çıktı.

Rutin kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen usta sanatçı, geçtiğimiz salı günü Bodrum'da acil koduyla bypass ameliyatına alındı.

10 GÜN SONRA DÖNECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre; Başarılı geçen operasyonla birlikte usta oyuncunun tıkanan 4 kalp damarı birden değiştirildi.

Ameliyat sonrasında hızla toparlanan ve hastaneden taburcu edilen Tarık Papuççuoğlu, şu sıralar Bodrum'daki evinde dinleniyor.

Papuççuoğlu'nun yaklaşık 10 gün sonra tamamen eski sağlığına kavuşarak normal hayatına döneceği belirtildi.