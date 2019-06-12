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AB'nin başına Macron'dan Merkel önerisi

Macron, AB'nin başında Merkel'i görmek istediğini söyledi.

AA | 12.06.2019 - 17:16..
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AB'nin başına Macron'dan Merkel önerisi

Görev süresi 2021'de sona erecek olan Angela Merkel, aday olmayacağını hatta siyasetten uzak kalacağını açıklamıştı.

AB'nin başına Macron'dan Merkel önerisi

Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Merkel'i siyasetten uzak tutmayı düşünmüyor.

İSTERSE ONU DESTEKLERİZ

Macron, eğer Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ın halefi olmak isterse destekleyeceğini söyledi.

İsviçre RTS televizyonuna konuşan Macron, Merkel'in adına konuşamayacağını ama eğer isterse onu destekleyeceğini belirtti ve AB'nin güçlü ve yeni yüze ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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