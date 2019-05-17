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AB'nin Türkiye'ye aktardığı para

4 yıl önce Türkiye'ye 6 milyar euro ödeme sözü veren AB, şu ana kadar ancak 2.2 milyar euro ödeyebildi. Geri kalanını ödeme sözü verdi.

AA | 17.05.2019 - 14:35..
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AB'nin Türkiye'ye aktardığı para

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesine yönelik mali yardım programının (FRIT) 12’inci idari komite toplantısının, Brüksel'de yapıldığını açıkladı.

845 MİLYON EURO PROJE TEKLİFİ

Komite toplantısında, mali yardım programına ilişkin yıllık raporunun incelendiği kaydedilen açıklamada, sığınmacıları desteklemeye yönelik 845 milyon euroluk çeşitli proje tekliflerinin değerlendirme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

FONUN BÜTÇESİ

Açıklamada, Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için kurulan fonun toplam 6 milyar euro bütçesi olduğu, fona 4.2 milyar euro tahsis edildiği, 3.45 milyar euroluk sözleşme yapıldığı ve 2.22 milyar euro ödeme gerçekleştiği belirtildi.

AB'nin Türkiye'ye aktardığı para

2015'TE KARAR VERİLMİŞTİ

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar euroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

AB'nin Türkiye'ye aktardığı para

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'yi, Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmamakla itham ediyor.

AB'nin Türkiye'ye aktardığı para

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