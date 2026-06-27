ABP Genel Başkanı Yalçın: CHP'den 86 milletvekili ile 74 il başkanı bize katılacak

CHP'de bir süredir yeni parti çalışmaları sürdürdükleri belirtilen Özgür Özel ve destekçilerinin planları netleşmeye başladı.

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, CHP'den 86 milletvekili ile 74 il başkanının partisine katılacağını açıkladı.

"BUNLARDAN 86 MİLLETVEKİLİ KATILACAK BİZE"

ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın, Özgür Özel ve destekçilerinin partisine katılımı hakkında şunları söyledi:

"Tamam görüşmeler yapılıyor, bizim ve onların ekibi var. Herhangi bir sorunumuz yok, 81 ilde teşkilatlarımızı kurmuş seçime giren bir partiyiz. Yani şaibesiz bir partiyiz.

Ama şu anda kesinlikle bir milletvekilliği pazarlığı yok. Vatan için pazarlık olur mu hiç? Şu anda memlekette vatan meselesi var. Görüşmeler devam ediyor.

Bizim zaten hiçbir eksiğimiz yok. Onlar da bizi araştırdılar. Biz de onları araştırdık. Bunlardan 86 milletvekili katılacak bize. Ondan sonra 74'e yakın il başkanları var. Onlar zaten bizim partiye katılıyorlar."

"CHP'YE GERİ GİTME ŞANSLARI YOK, GİTSELER CHP ALMAZ"

Görüşmelerin içeriğinin CHP'den ayrılacakların ABP'ye katılımı yönünde olduğunu ifade eden Bedri Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların geri CHP'ye gitme şansı da yok. Zaten gitseler CHP onları almaz.

"ONLAR KATILINCA GENEL KURULA GİDECEĞİZ"

Onlar geçtikten sonra mecbur genel kurula gideceğiz. Geçtikten sonra Meclis'te, grup kurulması gibi bunları tamamladıktan sonra genel kurula gideceğiz.

Genel kurulda ne yapacağız? Üye sayısını değiştireceğiz. Onlar üye de getirecekler bize. Nedir? Parti meclis üyesi, MKYK, MYK, Genel İdare Kurulu bunlar düzenlenecek. Bundan sonra da bir sorun yok, devam edeceğiz yani."

"BİZİM FİYATIMIZ YOK"

Görüşmelerde hiçbir pazarlık olmadığını dile getiren Yalçın, para talep edildiği iddialarına tepki gösterdi.

Yalçın, "Öyle pazarlık mazarlık yok, para pul bilmem ben, bizim fiyatımız yok, yazmış biri, 'Sahibinden satılık parti.' Arsa mı alıyorsunuz, mülk mü alıyorsunuz, ne alıyorsunuz? Biz 6 yıldır kurulmuşuz parti, ne kimseye 1 lira borcumuz var ne kimseyle bir işimiz var ne kimseyle bir şaibemiz var" diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Kendisiyle ilgili "Mansur Yavaş genel başkan olmazsa kabul etmem" şeklinde sözler sarf ettiği iddialarının doğru olmadığını belirten Yalçın, "Yok, Mansur Yavaş cumhurbaşkanı da olmazsa kabul etmem. Böyle bir şey yok. Konuşmadım. Konuşsam erkek gibi derim ki konuştum. Hatta gittim Mansur Bey’i de ziyaret ettim. 'Ben zaten senin öyle bir şey demediğini biliyorum. Ama teşekkür ederim gelip bilgi verdiğin için' dedi. Onunla da konuştum yani. Durum bu" dedi.