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Abramoviç'in eski eşi 6.5 milyon dolarlık düğünle evlendi

Rus iş adamı Roman Abramoviç'in eski eşi Darya Jukova ve geçen ekimde hayatını birleştirdiği Yunan milyarder Stavros Niarkos, İsviçre’de 6.5 milyon dolarlık görkemli bir düğün yaptı.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 07:40..
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Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi olan Rus iş adamı Roman Abramoviç’in 2017’de ayrıldığı Darya Jukova, geçen ekimde nikah kıydığı Yunan milyarder Stavros Niarkos ile İsviçre’nin gözde kayak merkezi St. Moritz’de 6.5 milyon dolarlık görkemli bir düğün yaptı.

Abramoviç'in eski eşi 6.5 milyon dolarlık düğünle evlendi

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Jukova-Niarkos çiftinin düğününe İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice, Monaco Prensesi Caroline'in kızı Charlotte Casiraghi, tasarımcı Stella McCartney, oyuncu Kate Hudson, Karlie Kloss ve nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi gibi ünlüler katıldı.

2012'de hayatlarını birleştiren ve 2 çocuk sahibi olan Jukova ve Abramoviç, 2017’de ayrıldıklarını duyurmuştu.

Abramoviç'in eski eşi 6.5 milyon dolarlık düğünle evlendi

Abramoviç'in eski eşi 6.5 milyon dolarlık düğünle evlendi

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