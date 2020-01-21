Abramoviç'in eski eşi 6.5 milyon dolarlık düğünle evlendi

Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi olan Rus iş adamı Roman Abramoviç’in 2017’de ayrıldığı Darya Jukova, geçen ekimde nikah kıydığı Yunan milyarder Stavros Niarkos ile İsviçre’nin gözde kayak merkezi St. Moritz’de 6.5 milyon dolarlık görkemli bir düğün yaptı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Jukova-Niarkos çiftinin düğününe İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice, Monaco Prensesi Caroline'in kızı Charlotte Casiraghi, tasarımcı Stella McCartney, oyuncu Kate Hudson, Karlie Kloss ve nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi gibi ünlüler katıldı.

2012'de hayatlarını birleştiren ve 2 çocuk sahibi olan Jukova ve Abramoviç, 2017’de ayrıldıklarını duyurmuştu.